Turkiye Vakiflar Bankasi Ta zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Turkiye Vakiflar Bankasi Ta hat sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 1,76 TRY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Turkiye Vakiflar Bankasi Ta 2,22 TRY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 304,47 Milliarden TRY gegenüber 266,04 Milliarden TRY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at