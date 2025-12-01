Turmalina Metals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Turmalina Metals hat am 28.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Turmalina Metals ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at