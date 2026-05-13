Turn Therapeutics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Turn Therapeutics hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Turn Therapeutics ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at