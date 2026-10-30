Philips Aktie
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
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30.10.2026 09:29:05
Turning Europe’s Safe Hearts Plan into action
The EU Safe Hearts Plan calls for national cardiovascular plans by 2027. See what Philips' analysis of six countries reveals and download the policy paper.Weiter zum vollständigen Artikel bei Philips Electronics N.V.
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13.07.26
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