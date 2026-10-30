Philips Aktie

Philips für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.10.2026 09:29:05

Turning Europe’s Safe Hearts Plan into action

The EU Safe Hearts Plan calls for national cardiovascular plans by 2027. See what Philips' analysis of six countries reveals and download the policy paper.Weiter zum vollständigen Artikel bei Philips Electronics N.V.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Philips N.V.

mehr Nachrichten

Analysen zu Philips N.V.

mehr Analysen
12.10.26 Philips Sector Perform RBC Capital Markets
09.10.26 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 Philips Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 Philips Sector Perform RBC Capital Markets
01.10.26 Philips Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Philips N.V. 24,18 -0,33% Philips N.V.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:46 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03:00 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02:43 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44
31.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.10.26 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen