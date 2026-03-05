Turning Point Brands gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Turning Point Brands hat am 02.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 29,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 121,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 93,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Turning Point Brands hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 3,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2,14 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,39 Prozent auf 463,06 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 360,66 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at