Turning Point Brands gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Turning Point Brands ließ sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Turning Point Brands die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Turning Point Brands 1,13 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Turning Point Brands im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 151,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 119,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at