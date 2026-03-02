Turning Point Brands Aktie
WKN DE: A2AKAM / ISIN: US90041L1052
|
02.03.2026 14:23:50
Turning Point Brands. Inc Announces Climb In Full Year Bottom Line
(RTTNews) - Turning Point Brands. Inc (TPB) reported a profit for its full year that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $58.17 million, or $3.11 per share. This compares with $39.81 million, or $2.14 per share, last year.
Excluding items, Turning Point Brands. Inc reported adjusted earnings of $74.17 million or $3.96 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 28.4% to $463.06 million from $360.66 million last year.
Turning Point Brands. Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $58.17 Mln. vs. $39.81 Mln. last year. -EPS: $3.11 vs. $2.14 last year. -Revenue: $463.06 Mln vs. $360.66 Mln last year.
