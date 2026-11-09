Turning Point Brands Aktie
WKN DE: A2AKAM / ISIN: US90041L1052
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09.11.2026 13:47:55
Turning Point Brands. Inc Q3 Profit Retreats
(RTTNews) - Turning Point Brands. Inc (TPB) released earnings for third quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings totaled $3.93 million, or $0.19 per share. This compares with $21.08 million, or $1.13 per share, last year.
Excluding items, Turning Point Brands. Inc reported adjusted earnings of $8.31 million or $0.41 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 27.0% to $151.10 million from $118.98 million last year.
Turning Point Brands. Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.93 Mln. vs. $21.08 Mln. last year. -EPS: $0.19 vs. $1.13 last year. -Revenue: $151.10 Mln vs. $118.98 Mln last year.
FY26: Modern Oral Net Sales of $260-$270 million
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