Turning Point Brands. Inc Q3 Profit Retreats

(RTTNews) - Turning Point Brands. Inc (TPB) released earnings for third quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings totaled $3.93 million, or $0.19 per share. This compares with $21.08 million, or $1.13 per share, last year.

Excluding items, Turning Point Brands. Inc reported adjusted earnings of $8.31 million or $0.41 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 27.0% to $151.10 million from $118.98 million last year.

Turning Point Brands. Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $3.93 Mln. vs. $21.08 Mln. last year. -EPS: $0.19 vs. $1.13 last year. -Revenue: $151.10 Mln vs. $118.98 Mln last year.

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