Turning Point Brands Aktie

Turning Point Brands für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AKAM / ISIN: US90041L1052

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.01.2026 12:15:01

Turning Point Brands Insider Sells $3.3 Million in Stock After 80% One-Year Price Jump

David Edward Glazek, the executive chairman of Turning Point Brands (NYSE:TPB), sold 30,000 directly held shares via open-market sale on Dec. 19, immediately following an options exercise, for a transaction value of $3.31 million, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($110.26).* 1-year price change calculated using Dec. 19 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Turning Point Brands Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Turning Point Brands Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Turning Point Brands Inc 91,50 -2,66% Turning Point Brands Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefer -- DAX fester -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel ab, während der deutsche Leitindex zulegt. An den Märkten in Fernost dominierten am Montag die Bullen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen