El Paso Aktie
WKN DE: 915925 / ISIN: US28336L1098
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18.10.2026 10:12:24
Turning the tides: Could hidden sea power energise our coastal towns?
Engineer David Mummery has developed a tidal energy generator that he says can change lives for people living in coastal communities.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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|Sea Ltd (A) (spons. ADRs)
|72,20
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