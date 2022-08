Turquoise Hill Resources-Aktie legt zu: Rio Tinto erhöht Gebot - Rio Tinto-Aktie tiefer

Wie das Unternehmen mitteilte, hat es sein Angebot auf 40 kanadische Dollar von 34 Dollar je Aktie erhöht. Damit wird Turquoise Hill mit rund 4 Milliarden kanadischen oder 3,1 Milliarden US-Dollar bewertet.

Turquoise Hill, an der Rio Tinto 51 Prozent hält, ist mit 66 Prozent an dem Kupfer- und Goldminenprojekt Oyu Tolgoi in der Mongolei beteiligt.

Die Turquoise Hill Resources-Aktie springt an der Börse in Toronto zeitweise um 7,06 Prozent auf 30,19 Kanadische Dollar an. Die Rio Tinto-Aktie notiert in London derweil 2,06 Prozent tiefer bei 49,41 GBP.

DJG/DJN/mgo/sha

LONDON (Dow Jones)