Tursky bewirbt 25 Millionen Euro an Förderungen für 5G-Projekte

Für die Entwicklung von digitalen Anwendungen, die gigabitfähiges Internet nutzen, stehen derzeit 25 Millionen Euro an Förderungen zu Verfügung. Gefördert werden bis zu 80 Prozent der Entwicklung von 5G-Anwendungen, hieß es am Samstag in einer Aussendung von Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP).

Der mittlerweile zweite "Giga-App-Fördercall" ist am 22. November gestartet. Als Beispiel für eine geförderte Innovation nannte das Staatssekretariat das automatisierte Monitoring von landwirtschaftlichen Feldern durch Drohnen, um gezielt Schädlinge zu bekämpfen.

spu/mri