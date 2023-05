Turtle Beach: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Turtle Beach hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2023 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,270 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 46,7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 51,4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at