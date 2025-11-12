Tuscan: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tuscan hat am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Auf der Umsatzseite standen 123,3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 101,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at