Tuscan mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tuscan hat am 11.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei -0,04 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,170 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Tuscan 60,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 47,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 116,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at