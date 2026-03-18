18.03.2026 06:31:28

Tuscan: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Tuscan äußerte sich am 16.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,330 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Tuscan mit einem Umsatz von insgesamt 96,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 113,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 14,98 Prozent verringert.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,090 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tuscan ein EPS von -0,610 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 427,52 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 379,80 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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