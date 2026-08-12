Tuscan vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Tuscan hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tuscan ein EPS von -0,330 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 87,3 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 91,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at