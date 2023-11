TuSimple: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TuSimple präsentierte in der am 09.11.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2023 endete.

TuSimple hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,270 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,500 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at