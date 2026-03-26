TuSimple präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TuSimple hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,17 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

TuSimple hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,370 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -1,510 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at