Tusk: EVP und Sozialisten sollen EU-Parlament im Wechsel führen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Sozialdemokraten und Konservative sollen nach Meinung der EU-Staats- und Regierungschefs das Amt des Europaparlamentspräsidenten in den kommenden fünf Jahren im Wechsel bekleiden. Die erste zweieinhalbjährige Amtszeit solle an die Sozialdemokraten gehen, die zweite an die Europäische Volkspartei EVP, sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk nach dem Sondergipfel am Dienstag in Brüssel. "Das ist unsere politische Meinung und Absicht." Sämtliche Staats- und Regierungschefs hätten allerdings betont, dass dies vom Europaparlament selbst bestimmt werden müsse, sagte Tusk weiter. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte, für die Konservativen solle CSU-Vize Manfred Weber Parlamentspräsident werden./asa/DP/he