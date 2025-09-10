10.09.2025 07:59:38

Tusk: in Dauerkontakt mit Nato - Krisensitzung der Regierung

WARSCHAU (dpa-AFX) - Nach dem Eindringen von Drohnen in den polnischen Luftraum ist die Regierung in Warschau am Morgen zu einer Krisensitzung zusammengetreten, um über die Lage zu beraten. Regierungschef Donald Tusk schrieb auf der Plattform X, er habe Nato-Generalsekretär Mark Rutte über die Lage und die polnischen Reaktionen informiert. "Wir sind im ständigen Kontakt", schrieb er.

Nach Angaben des Warschauer Verteidigungsministeriums sollten an der Sondersitzung alle für die Sicherheit des Landes zuständigen Ministerien teilnehmen.

Präsident Karol Nawrocki kündigte eine Sitzung des Sicherheitsrates an und schrieb auf X, er habe an einer Besprechung des Einsatzkommandos der Streitkräfte teilgenommen. "Die Sicherheit unseres Landes hat für uns höchste Priorität und erfordert eine enge Zusammenarbeit", schrieb der nationalkonservative Präsident./czy/DP/zb

ATX und DAX freundlich erwartet -- Börsen in Asien in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften zur Wochenmitte anziehen. Die Börsen in Fernost legen am Mittwoch zu.
