Tuticorin Alkali Chemicals Fertilisers: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Tuticorin Alkali Chemicals Fertilisers veröffentlichte am 18.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,66 INR, nach 0,590 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 834,5 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 809,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 3,00 INR. Im letzten Jahr hatte Tuticorin Alkali Chemicals Fertilisers einen Gewinn von 5,10 INR je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 3,38 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Tuticorin Alkali Chemicals Fertilisers einen Umsatz von 3,09 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at