Tuticorin Alkali Chemicals Fertilisers legte Quartalsergebnis vor

Tuticorin Alkali Chemicals Fertilisers stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0,55 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tuticorin Alkali Chemicals Fertilisers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,810 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 807,1 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 761,5 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at