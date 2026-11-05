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05.11.2026 06:31:28
Tuticorin Alkali Chemicals Fertilisers zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Tuticorin Alkali Chemicals Fertilisers lud am 03.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,730 INR je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,13 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 41,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tuticorin Alkali Chemicals Fertilisers einen Umsatz von 799,9 Millionen INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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