Tutor Perini: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Tutor Perini hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,530 USD je Aktie vermeldet.

Tutor Perini hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,39 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at