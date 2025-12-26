Tutor Perini Aktie

Tutor Perini für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RM5Z / ISIN: US9011091082

26.12.2025 17:08:57

Tutor Perini Stock Surges 183% This Past Year as One Major Holder Rebalances a $47 Million Stake

New York-based JB Capital Partners cut its holding in Tutor Perini (NYSE:TPC) by 175,000 shares in the third quarter, reducing exposure by approximately $5.35 million, according to a November 13 SEC filing.According to a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated November 13, JB Capital Partners LP reduced its stake in Tutor Perini (NYSE:TPC) during the third quarter. The fund cut its position by 175,000 shares, with the remaining investment standing at 719,554 shares valued at $47.20 million as of September 30.Tutor Perini now represents 8% of JB Capital Partners LP's 13F AUM, ranking as the fund's third-largest holding.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Tutor Perini Corp 56,00 -5,88%

