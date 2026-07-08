OS Aktie
WKN: 880161 / ISIN: JP3170400000
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08.07.2026 09:53:00
Tuxedo OS wechselt von Ubuntu LTS zu Debian Testing
Tuxedo OS basiert künftig auf Debian Testing statt Ubuntu LTS. Das soll mehr technische Freiheit und weniger Wartungsaufwand bringen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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