Tuya A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tuya A präsentierte in der am 25.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 93,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 80,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at