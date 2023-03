Tuya A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Tuya A präsentierte in der am 02.03.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Das EPS lag bei -0,010 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Tuya A im vergangenen Quartal 45,3 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 39,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tuya A 75,0 Millionen USD umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,140 USD. Im Vorjahr waren -0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 31,09 Prozent auf 208,17 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 302,08 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at