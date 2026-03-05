Tuya A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tuya A hat am 02.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Tuya A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,24 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,130 HKD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 657,1 Millionen HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 638,0 Millionen HKD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,740 HKD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,070 HKD je Aktie erzielt worden.

Tuya A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 2,51 Milliarden HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 2,33 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.

