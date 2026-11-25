Tuya A hat am 23.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,24 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,190 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 773,4 Millionen HKD gegenüber 645,1 Millionen HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at