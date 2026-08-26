Tuya A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tuya A präsentierte am 25.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,24 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Tuya A 0,160 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 728,2 Millionen HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 625,4 Millionen HKD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at