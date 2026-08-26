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26.08.2026 06:31:28
Tuya A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Tuya A präsentierte am 25.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,24 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Tuya A 0,160 HKD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite standen 728,2 Millionen HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 625,4 Millionen HKD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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