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25.11.2026 06:31:29
Tuya A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Tuya A hat am 23.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS belief sich auf 0,03 USD gegenüber 0,020 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 82,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 98,9 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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