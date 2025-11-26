Tuya A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Tuya A präsentierte am 24.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 USD gegenüber -0,010 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 82,6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 82,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at