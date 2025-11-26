|
Tuya A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Tuya A präsentierte am 24.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 USD gegenüber -0,010 USD im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 82,6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 82,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
