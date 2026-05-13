Tuya A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tuya A hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0,140 HKD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 632,0 Millionen HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 581,1 Millionen HKD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at