26.11.2025 06:31:28
Tuya A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Tuya A hat am 24.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 HKD. Im Vorjahresviertel waren -0,060 HKD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 645,1 Millionen HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 636,6 Millionen HKD in den Büchern standen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
