Tuya A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tuya A stellte am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tuya A ein EPS von 0,020 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 81,1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tuya A einen Umsatz von 74,8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at