Tuy a Aktie
WKN DE: A3DAMK / ISIN: KYG913841006
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08.07.2026 22:20:01
Tuya Director Sidney Xuande Huang Sells 40,000 Shares for $71,600
Director Sidney Xuande Huang sold shares of Tuya Inc. (NYSE:TUYA) on July 6, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing. The disposition was non-discretionary, executed to satisfy tax obligations associated with a vesting event, and does not reflect a change in the director's investment view.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($1.79); post-transaction value based on July 06, 2026 market close ($1.82).Tuya Inc. is a leading global IoT cloud platform provider with a market capitalization of $1.2 billion and TTM revenues of $328.7 million, demonstrating profitability with TTM net income of $62.8 million. The company leverages its comprehensive PaaS and SaaS infrastructure to address the rapidly expanding market for connected devices and smart technology solutions across multiple verticals. Tuya's competitive advantage lies in its end-to-end platform capabilities, global developer ecosystem, and ability to accelerate time-to-market for IoT product launches across enterprise and consumer segments.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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