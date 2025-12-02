RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528

02.12.2025 10:10:00
TV: RTL streicht rund 600 Stellen in Deutschland
Die RTL-Gruppe will nach eigenen Angaben etwa jeden zwölften Beschäftigten loswerden. Durch einen Sozialplan will das zu Bertelsmann gehörende Medienunternehmen betriebsbedingte Kündigungen »möglichst vermeiden«.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
