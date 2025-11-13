|
13.11.2025 06:31:28
TV Asahi gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
TV Asahi lud am 11.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,54 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,160 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat TV Asahi im vergangenen Quartal 577,0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TV Asahi 510,9 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
