TV Asahi präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TV Asahi hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 33,52 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 79,13 JPY erwirtschaftet worden.

TV Asahi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 79,77 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 85,09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at