TV Asahi stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TV Asahi hat am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 79,13 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 24,36 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 85,09 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 76,25 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at