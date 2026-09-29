Kingdom Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: A0LF44 / ISIN: KYG525741032
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29.09.2026 19:55:26
TV journalist is crowned king of Uganda's Tooro Kingdom
Edward Rukidi Kijanangoma has ascended to the throne after King Oyo died at the age of 34 due to a cancer battle. He previously worked for Ugandan broadcaster UBC as a TV anchor and editor.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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