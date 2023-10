TV-Quoten: 6,19 Millionen schalten 'Irland-Krimi' ein

BERLIN (dpa-AFX) - Der ARD-"Irland-Krimi" hat am Donnerstagabend die TV-Konkurrenz in den Schatten gestellt. 6,19 Millionen Menschen (25,2 Prozent) schalteten ab 20.15 Uhr den neuen Fall "Blackout" mit Rafael Gareisen und Désirée Nosbusch ein. Am besten konnte da noch die ZDF-Dramaserie "Fritzie - Der Himmel muss warten" mit Tanja Wedhorn mithalten, für die sich 3,15 Millionen (12,8 Prozent) entschieden.

Die ProSieben (ProSiebenSat1 Media SE)-Castingshow "The Voice of Germany" erreichte 1,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (6,9 Prozent). Vox hatte das amerikanische Actionabenteuer "Jurassic World: Das gefallene Königreich" im Programm, damit verbrachten 1,52 Millionen (6,7 Prozent) den Abend.

Das RTL-Reportagemagazin "stern TV Spezial: Kein Opfer mehr! Flucht aus der Beziehungshölle" schauten sich 930 000 Leute (3,9 Prozent) an. Die Sat.1-Dokureihe "Einsatz mit Herz - Die Notfallhelden" bewegte 780 000 Männer und Frauen (3,3 Prozent) zum Einschalten.

Kabel eins hatte die Reihe "Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf" zu bieten - 660 000 Menschen (2,8 Prozent) wollten das sehen. Die RTLzwei-Gesellschaftsreportage "Reeperbahn Privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" hatte 470 000 Zuschauerinnen und Zuschauer (2,0 Prozent)./bok/DP/ngu