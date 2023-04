TV-Quoten: 'Der Alte' im ZDF holt die meisten Zuschauer

BERLIN (dpa-AFX) - Ende März feierte der neue Ermittler erfolgreich sein Debüt im ZDF-Kultkrimi "Der Alte" - und auch der jüngste Einsatz lief gut für Schauspieler Thomas Heinze in seiner neuen Rolle. Als Caspar Bergmann hat er am Freitagabend um 20.15 Uhr die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Bildschirm gezogen: 5,83 Millionen (21,5 Prozent Marktanteil) schalteten ein. Das Erste erreichte mit einer Folge der Serie "Praxis mit Meerblick" 4,0 Millionen (14,8 Prozent).

Bei der Tanzshow "Let's Dance" verfolgten bei RTL am Freitagabend 3,82 Millionen (17,3 Prozent), wie Handball-Weltmeister Michael "Mimi" Kraus (39) und Sternekoch Ali Güngörmüs (46) aus der Show flogen. Dahinter lag Sat.1 mit "The Voice Kids" - 1,56 Millionen (6,2 Prozent) schalteten ein. ProSieben (ProSiebenSat1 Media SE) holte mit der Actionkomödie "Central Intelligence" und Dwayne "The Rock" Johnson 1,32 Millionen (5,0 Prozent). Beim Action-Klassiker "Stirb langsam - Jetzt erst recht" von 1995 mit Bruce Willis als John McClane schauten bei RTLzwei 860 000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu (3,4 Prozent).

Bei Vox schalteten für eine Folge "Goodbye Deutschland! Liebe bis ans Ende der Welt" 830 000 Menschen (3,2 Prozent) ein. Für Kabel eins und "Criminal Minds" interessierten sich 400 000 Menschen (1,5 Prozent). Mit einer Folge der britischen BBC-Serie "Shakespeare & Hathaway - Private Investigators" verbrachten auf ZDFneo 280 000 Menschen (1,0 Prozent) den Abend./ara/DP/zb