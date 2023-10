TV-Quoten: Großes Interesse an Sondersendungen zu Israel

BERLIN (dpa-AFX) - Die Sondersendungen zum schweren Angriff der islamistischen Hamas auf Israel haben am Montagabend viele Menschen interessiert. Der ARD-Brennpunkt: "Eskalation in Nahost" erreichte im Ersten ab 20.15 Uhr 4,50 Millionen (16,4 Prozent). Zeitgleich schalteten auf RTL 2,31 Millionen (8,4 Prozent) das "RTL Aktuell Spezial mit dem Titel "Krieg gegen Israel - Das Land schlägt zurück" ein. Die Sat.1-":Newstime"-Sendung kam auf 850 000 Zuschauer (3,1 Prozent). Das Zweite strahlte bereits um 19.20 Uhr ein "ZDF spezial - Eskalation in Nahost" aus, 3,11 Millionen (14,4 Prozent) waren dabei.

Quotensieger zur Primetime war das ZDF mit der Krimireihe "Die Toten vom Bodensee: Der Nachtalb". Den Film mit Matthias Koeberlin, Alina Fritsch und Hary Prinz schauten 6,46 Millionen (23,9 Prozent).

Die Komödie "Karla, Rosalie und das Loch in der Wand" mit Jutta Speidel, Ruth Reinecke und Paula Hartmann wollten im Ersten 2,29 Millionen (8,6 Prozent) sehen. Günther Jauchs Quiz "Wer wird Millionär?" holten sich 2,80 Millionen (12,4 Prozent) ins Haus.

Auf ZDFneo lief der britische Krimi "Inspector Barnaby: Drei tote alte Damen" mit John Nettles, Daniel Casey und Jane Wymark. Damit verbrachten 1,65 Millionen (6,2 Prozent) den Abend.

Die Investoren-Show "Die Höhle der Löwen" auf Vox bewegte 1,40 Millionen (5,7 Prozent) zum Einschalten. Die Sat.1-Datingshow "Hochzeit auf den ersten Blick" lockte 1,11 Millionen (4,8 Prozent) vor den Bildschirm. ProSieben (ProSiebenSat1 Media SE) hatte die US-Sitcom "Young Sheldon" zu bieten, 830 000 Leute (3,0 Prozent) guckten zu. Auf Kabel Eins lief der Actionklassiker "Terminator" mit Arnold Schwarzenegger, Michael Biehn und Linda Hamilton - 830 000 Science-Fiction-Fans (3,2 Prozent) ließen sich das nicht entgehen. Die RTLzwei-Musikdoku "Pop Giganten" zum Thema 50 Jahre Hip-Hop kam auf 350 000 (1,5 Prozent) Zuschauer.