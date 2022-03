TV-Quoten: Millionen informieren sich über Krisen nah und fern

BERLIN (dpa-AFX) - Die Krisen in Deutschland und der Welt haben weiter ihren festen Platz im Fernsehalltag. 5,61 Millionen (19,2 Prozent) schalteten am Donnerstag ab 20.15 Uhr im Ersten das "ARD extra: Die Corona Lage" ein. Für das "RTL (RTL) Aktuell Spezial: Krieg in der Ukraine" entschieden sich zeitgleich 1,78 Millionen (6,1 Prozent). Die gemeinsame Sondersendung "Ukraine Spezial. Krieg in Europa" kam bei Sat.1 auf 740 000 (2,5 Prozent) und bei ProSieben (ProSiebenSat1 Media SE) auf 1,44 Millionen Zuschauer (4,9 Prozent). Zuvor hatten ab 19.30 Uhr 3,00 Millionen (11,0 Prozent) das "ZDF spezial - Krisengipfel in Berlin" verfolgt.

Abseits des Nachrichtengeschehens setzte sich "Der Bergdoktor" durch. Die ZDF-Heimatreihe mit Hans Sigl, Heiko Ruprecht und Ronja Forcher holten sich 5,79 Millionen (19,5 Prozent) ins Haus. Das Erste rangierte relativ knapp dahinter: Dort sahen ab 20.35 Uhr 5,43 Millionen (18,5 Prozent) den "Amsterdam-Krimi". Hannes Jaenicke und Fedja van Huet beschäftigte diesmal "Das Mädchen ohne Namen".

RTL übertrug das Match von Eintracht Frankfurt gegen Betis Sevilla. Den Einzug der Eintracht ins Europa-League-Viertelfinale dank einem 1:1 verfolgten 2,98 Millionen (12,4 Prozent). ProSieben strahlte die Castingshow "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" aus, das verfolgten 2,19 Millionen (9,0 Prozent) am heimischen Bildschirm.

Vox zeigte den amerikanischen Actionthriller "Unstoppable - Außer Kontrolle" mit Denzel Washington und Chris Pine, das wollten 1,09 Millionen (3,8 Prozent) sehen. Die Sat.1-Realitysoap "Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt" kam auf 880 000 (3,1 Prozent) Fans. Kabel eins brachte mit der Reportagereihe "Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur" 810 000 Menschen (2,8 Prozent) zum Einschalten. Mit der RTLzwei-Gesellschaftsreportage "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" verbrachten 640 000 Männer und Frauen (2,2 Prozent) den Abend. Die US-Krimiserie "Monk" mit Tony Shalhoub auf ZDFneo hatte 430 000 Zuschauer (1,5 Prozent)./bok/DP/ngu