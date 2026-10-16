KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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16.10.2026 08:19:00
TV-Staffel gelöscht, kein Backup: Schwedischer Sender bestreitet Schuld von KI
Die nächste Staffel von „The Challenge Sverige“ verspätet sich, die geschnittene Fassung wurde gelöscht. Schuld sei keine KI, wohl aber ein defektes Backup.
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