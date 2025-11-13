TV Today Network: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TV Today Network ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TV Today Network die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,33 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TV Today Network ein Ergebnis je Aktie von 1,39 INR vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,88 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,07 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at