TV Today Network präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TV Today Network hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,30 INR gegenüber -0,330 INR im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,64 Prozent auf 1,94 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,88 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at